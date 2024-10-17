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12:59, 17 октября 2024Мир

В Словакии допустили поставки оружия Украине при одном условии

Премьер Фицо: Словакия может поставить оружие Украине, но на коммерческой основе

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Словакия может поставить Украине оружие собственного производства, но только на коммерческой основе. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его слова приводит Blesk.

«Перестаньте морализировать. Те, кто хочет покупать разные оружие и боеприпасы, то пусть их покупает. Если не продадим мы, то продадут другие», — отметил словацкий премьер.

Фицо также подчеркнул, что продолжает отвергать передачу словацких вооружений Киеву «на безвозмездной основе».

Ранее Фицо заявил, что вероятность скорого завершения конфликта на Украине крайне высока. Он отметил, что ожидает возможного прогресса в обсуждении этого вопроса на саммите Европейского союза в Брюсселе, который пройдет с 17 по 18 октября.

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      Дарья Устьянцева
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