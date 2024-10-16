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13:33, 16 октября 2024Мир

Премьер Словакии высказался о скором завершении конфликта на Украине

Премьер Словакии Фицо допустил скорое завершение конфликта на Украине

Фото: Reuters

Вероятность скорого завершения конфликта на Украине крайне высока. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Reuters.

«Вероятность завершения украинского кризиса в краткосрочной перспективе достаточна высока», — заявил словацкий премьер.

Фицо отметил, что ожидает возможного прогресса в обсуждении этого вопроса на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, который пройдет с 17 по 18 октября. По его словам, на встрече будет подниматься тема приглашения Украины в НАТО, а подобная инициатива «не может быть бесплатной».

Ранее стало известно, что на ближайшем саммите Евросоюза лидеры стран-участниц объединения обсудят ряд ключевых вопросов, включая тему предоставления Украине кредита на общую сумму в 50 миллиардов долларов под залог заблокированных в западных государствах российских активов.

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      Дарья Устьянцева
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