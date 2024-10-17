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09:54, 17 октября 2024Мир

В США назвали сроки ответного удара Израиля по Ирану

WP: Израиль нанесет ответный удар по Израилю в ближайшие дни

Фото: Israeli Army / Reuters

Израиль может нанести ответный удар по Ирану в ближайшие дни, но решение относительно целей для атаки пока не принято. Возможные сроки назвала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На данный момент окончательное решение о целях ударов по Ирану пока не принято, но атака ожидается в ближайшие дни», — передает газета слова израильских чиновников.

1 октября Вооруженные силы Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковали Израиль несколькими сотнями баллистических ракет.

Позднее стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Минобороны страны Йоав Галант согласовали «способ и время атаки» по Ирану. Уточнялось, что для проведения операции требуется окончательное одобрение израильского кабинета министров.

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      Дарья Устьянцева
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