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15:43, 17 октября 2024Мир

В Великобритании рассказали об унижении Зеленского Байденом

Меркурис: Байден унизил Зеленского визитом в Германию
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден унизил украинского коллегу Владимира Зеленского своим визитом в Германию, так как ранее в одностороннем порядке отменил встречу в формате «Рамштайн». Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Duran.

«Байден отменяет встречу в "Рамштайне", а затем собирается поехать в Германию, но по совершенно другим вопросам. Это самый ясный сигнал о том, что с американцев хватит и они уходят», — рассказал военный аналитик.

Меркурис подчеркнул, что для американских властей «украинский проект» уже завершен. По его словам, об этом свидетельствует отказ разрешать Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Байден не сможет встретиться со своим украинским коллегой во время визита в Европу. При этом он созвонился 16 октября с ним и анонсировал новые поставки военной помощи стоимостью в 425 миллионов долларов.

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      Дарья Устьянцева
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