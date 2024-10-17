В Якутии началось строительство Ленского моста

В Якутии стартовал основной цикл строительства Ленского моста

В Якутии стартовало строительство Ленского моста. Торжественная церемония заливки первой буронабивной сваи под опору конструкции состоялась возле поселка Табага рядом с Якутском, передает «Российская газета».

Глава республики Айсен Николаев запустил основной цикл постройки, назвав событие историческим. По его словам, о мосте через реку Лену долгое время мечтали многие жители Якутии. Строительство должно завершиться к концу 2028 года.

Ленский мост должен стать первым мостом в мире, построенным на вечной мерзлоте. При разработке проекта были учтены все особенности эксплуатации. По оценкам Минэкономразвития, социально-экономические эффекты постройки превзойдут инвестиции в 1,6 раза. Автомобильный мост будет двухполосным, с пропускной способностью 5,3 тысячи автомобилей в сутки. Его протяженность с автомобильными подходами составит 14,5 километра.

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