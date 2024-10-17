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11:04, 17 октября 2024Экономика

В Якутии началось строительство Ленского моста

В Якутии стартовал основной цикл строительства Ленского моста

Кадр: Telegram-канал «Айсен Николаев»

В Якутии стартовало строительство Ленского моста. Торжественная церемония заливки первой буронабивной сваи под опору конструкции состоялась возле поселка Табага рядом с Якутском, передает «Российская газета».

Глава республики Айсен Николаев запустил основной цикл постройки, назвав событие историческим. По его словам, о мосте через реку Лену долгое время мечтали многие жители Якутии. Строительство должно завершиться к концу 2028 года.

Ленский мост должен стать первым мостом в мире, построенным на вечной мерзлоте. При разработке проекта были учтены все особенности эксплуатации. По оценкам Минэкономразвития, социально-экономические эффекты постройки превзойдут инвестиции в 1,6 раза. Автомобильный мост будет двухполосным, с пропускной способностью 5,3 тысячи автомобилей в сутки. Его протяженность с автомобильными подходами составит 14,5 километра.

Ранее в подмосковных Люберцах состоялось открытие движения по участку трассы М-5 «Урал» в обход поселков Октябрьский и Островцы. Губернатор области Андрей Воробьев назвал событие долгожданным.

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      Александра Качан
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