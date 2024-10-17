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16:32, 17 октября 2024Мир

Великобритания разместит танки Challenger 3 вблизи границы с Россией

Минобороны Великобритании планирует направить танки Challenger 3 в Эстонию

Фото: Ministry of Defence / Wikimedia

Великобритания заключила соглашение с Эстонией, предполагающее отправку британских танков Challenger 3 в республику в рамках плана по укреплению восточных рубежей НАТО. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

«В условиях усиления глобальных угроз непоколебимая приверженность Великобритании НАТО никогда не была столь серьезна. Мы усиливаем нашу поддержку Эстонии, тысячи солдат готовы к оперативному развертыванию на границе с Россией», — приводятся слова британского министра обороны Джона Хили.

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В рамках заключенного с Эстонией соглашения на ее территорию планируется перебросить 4-ю бригаду сухопутных войск Великобритании, укомплектованную «самыми современными» танками Challenger 3 и бронемашинами Boxer, добавил глава ведомства.

«4-я бригада представляет собой высокомобильную силу, хорошо подготовленную к действиям в условиях встречающегося в Эстонии ландшафта», — подчеркнул Хили.

Ранее представители британского генералитета в беседе с The Times заявили, что Лондон планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев.

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