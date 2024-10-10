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17:59, 10 октября 2024Мир

Великобритания задумалась об отправке военных инструкторов на Украину

The Times: британское командование планирует отправку военных на Украину

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев. Об этом газете The Times сообщили представители британского генералитета.

По словам собеседников издания, командование задумалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину, что могло бы ускорить и удешевить подготовку личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — поделился один из источников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео подготовки французскими инструкторами бригады ВСУ «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

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