Великобритания задумалась об отправке военных инструкторов на Украину

The Times: британское командование планирует отправку военных на Украину

Командование Королевских Вооруженных сил Великобритании планирует отправку военных инструкторов на Украину для обучения местных новобранцев. Об этом газете The Times сообщили представители британского генералитета.

По словам собеседников издания, командование задумалось об отправке «небольших групп военнослужащих» на Западную Украину, что могло бы ускорить и удешевить подготовку личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Там мы могли бы обучать [новобранцев ВСУ] быстрее, это было бы очень далеко от линии фронта, в уединенных местах, поэтому риск был бы намного ниже», — поделился один из источников.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видео подготовки французскими инструкторами бригады ВСУ «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.