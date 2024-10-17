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09:33, 17 октября 2024Экономика

Верховный суд уточнил критерии отнесения к недвижимости для налогообложения

РБК: Верховный суд России расширил критерии «движимости» для налогов

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Коллегия Верховного суда (ВС) РФ по экономическим спорам уточнила ориентиры определения критериев, по которым налоговики могут относить оборудование компаний к недвижимости для налогообложения. Об этом со ссылкой на решение по делу о соответствующей классификации имущества, принадлежащего хабаровской лесозаготовительной компании-банкроту «Аркаим», пишет РБК.

Инстанция удовлетворила представленную кассационную жалобу, указав, что деревообрабатывающее оборудование и трансформаторные подстанции не являются недвижимостью и не должны облагаться налогом.

Издание напоминает, что опрошенные им эксперты расценивали как высокую вероятность такого решения ВС и выражали надежду, что таким образом может быть остановлена практика признания объектов электросетевого комплекса недвижимостью в целях налогообложения.

Отмечается, что после отмены в 2019 году налогообложения движимого имущества компаний споры об отнесении тех или иных вещей к движимым или недвижимым стали распространенным явлением и нынешнее решение вряд ли их прекратит — на фоне противоречивой практики судов и отсутствия единых критериев отнесения имущества юрлиц к той или иной категории налоговые органы предпочитают использовать трактовку ГК, по которой «единый недвижимый комплекс» понимается как совокупность объектов, неразрывно связанных технологическим процессом и расположенных на одном земельном участке.

Прошлой осенью СМИ писали также о планах Минфина РФ проработать механизм расчета налога на недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости. Указывалось, что в ближайшей перспективе власти вводить его не собираются, а также хотят предусмотреть исключения для таких видов имущества, как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда.

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      Дмитрий Воронин
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