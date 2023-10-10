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12:44, 10 октября 2023Экономика

Российские власти задумали брать налоги с бизнеса по-новому

«Ведомости»: в РФ проработают налогообложение недвижимости бизнеса по кадастру

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минфин России в 2024 году проработает механизм расчета налога на недвижимое имущество организаций исходя из его кадастровой стоимости, пишут «Ведомости» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 и плановые 2025-2026 годы.

Согласно документу, власти планируют предусмотреть исключения для таких видов имущества как линейные, технически сложные сооружения, воздушные и морские суда. При этом представитель Минфина заверил, что речь пока идет только об оценке перехода на новый формат налогообложения и в ближайшей перспективе его вводить не планируется.

В то же время эксперты отмечают, что однозначной тенденции к повышению сборов в случае запуска такого механизма ожидать не стоит. По словам руководителя департамента налогового и юридического консультирования Kept Михаила Орлова, для кого-то переход на кадастр увеличит размер налога, но для некоторых это будет означать снижение нагрузки.

С идеей уравнять через налогообложение по кадастру налоговую нагрузку для граждан и бизнеса Минфин выступил еще в 2022 году. При этом формулировка была более однозначной — в ведомстве не вели речь о проработке, а напрямую говорили о планах предлагаемых изменений. Но и тогда отмечалось, что «о конкретных решениях говорить преждевременно», писал РБК.

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    Дмитрий Воронин
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