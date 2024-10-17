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14:40, 17 октября 2024Мир

Во Франции провели «грандиозную» конфискацию гашиша

Parisien: МВД Франции сообщило о конфискации тонны контрабандного гашиша

Фото: Manon Cruz / Reuters

Последний из трех подозреваемых по делу о международной контрабанде наркотиков предстал перед французским судом после многомесячного расследования, увенчавшегося успешной конфискацией особо крупной партии наркотиков. Об этом пишет газета Le Parisien.

Как сообщило французское МВД, накануне следователи из парижской службы судебной полиции департамента О-де-Сен провели «поистине грандиозную конфискацию» тонны гашиша (смолы каннабиса). Расследование велось с середины лета, но только сейчас правоохранителям удалось взять преступников с поличным, арестовав в Орлеане ехавшую из Испании фуру с наркотиками.

Контрабандистам удалось наладить на международном уровне регулярные поставки запрещенных для оборота веществ в особо крупных размерах, указали правоохранители. По предварительной оценке, изъятая партия гашиша оценивается в три миллиона евро.

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Следствие и его результаты, отмечает Parisien, имеет для французского МВД настолько большое значение, что глава ведомства Брюно Ретайо привел этот кейс на странице в соцсети Х как иллюстрацию необходимости создания во Франции национальной прокуратуры по борьбе с наркотиками и разработки новой «глобальной стратегии» по борьбе с наркотрафиком.

В мае Королевский военно-морской флот Великобритании по наводке американских силовых структур изъял у контрабандистов 2,5 тонны кокаина стоимостью 204 миллиона фунтов стерлингов (почти 26 миллиардов российских рублей) после погони в Карибском море.

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      Глеб Бажуткин
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