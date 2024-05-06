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14:20, 6 мая 2024Мир

Британский королевский флот нашел 2,5 тонны кокаина

Британский флот изъял 2,5 тонны кокаина после погони в Карибском море

Фото: Yörük Işık / Reuters

Королевский военно-морской флот Великобритании изъял у контрабандистов 2,5 тонны кокаина после погони в Карибском море. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте Министерства обороны Соединенного Королевства.

«Патрульный корабль Королевского флота HMS Trent остановил поставку кокаина стоимостью 204 миллиона фунтов стерлингов (около 256 миллионов долларов — прим. «Ленты.ру»)», — отметили в канцелярии.

Во флоте также указали, что всего британским морякам по наводке США, чей самолет морского патруля передал соответствующую информацию, удалось конфисковать 6,4 тонны наркотиков на сумму 511 миллионов фунтов стерлингов (около 641 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру»).

В феврале Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании изъяло партию кокаина весом 5,7 тонны.

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      Глеб Бажуткин
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