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23:38, 23 февраля 2024Мир

Великобритания изъяла партию кокаина весом несколько тонн

NCA: Великобритания изъяла, вероятно, крупнейшую партию кокаина весом 5,7 тонны

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании объявило об изъятии партии кокаина весом 5,7 тонны. Об этом говорится на сайте агентства.

Уточняется, что изъятие провели в порту Саутгемптона 8 февраля. Пачки с наркотическим веществом обнаружили в грузе бананов из Южной Америки. Предположительно, конечным пунктом груза был порт Гамбурга в Германии.

Прошлый рекорд конфискованной партии весом 3,7 тонны был зафиксирован в 2022 году, изъятие было проведено в том же порту Саутгемптона.

Ранее сообщалось, что двое иностранных туристов устроили тайник с 132 килограммами кокаина в номере отеля Гонконга и попались полиции.

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      Юлия Мискевич
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