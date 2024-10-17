В отношении оправдывавшего теракт в Буденновске россиянина возбудили уголовное дело

Житель Красноярска обвиняется в оправдании теракта в Буденновске

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, оправдывавшего теракт в Буденновске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый разместил в мессенджере для публичного просмотра видеозапись с оправданием террористического акта, совершенного в 1995 году. Кроме того, в июне 2023 года он в ходе личной переписки со знакомой направил ей информацию с пропагандой одной из террористических организаций.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что житель Челябинска получил шесть лет колонии за оправдание терроризма в интернете.