Российские десантники уничтожили танк Leopard ВСУ в Сумской области

Российские десантники уничтожили немецкий танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника артиллерийского подразделения с позывным «Нева».

Он рассказал, что во время подготовки к наступлению вблизи населенного пункта Беловоды была обнаружена техника противника. По словам собеседника издания, для уничтожения одного танка понадобились четыре снаряда. «Процесс классический: вскрывается цель, передаются координаты, дальше взаимодействие с разведчиками, которые вскрыли цель, корректируется огонь и уничтожается танк», — пояснил он.

«Нева» отметил, что таким образом удалось предотвратить дальнейшее продвижение техники ВСУ.

Ранее американский журнал Business Insider рассказал, что с начала специальной военной операции (СВО) украинская армия лишилась почти 40 танков Leopard.