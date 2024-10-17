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06:47, 17 октября 2024Экономика

Япония более чем в два раза увеличила экспорт авто в Россию

Япония в сентябре нарастила экспорт машин в Россию на 132 процента

Фото: why kei / Unsplash

В сентябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых авто в Россию более чем в два раза — на 132,2 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованных Минфином страны данных.

При этом за первую половину финансового года Токио сократил экспорт легковых автомобилей в РФ на 11,3 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Кроме того, в сентябре этого года Япония увеличила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 21,3 процента.

Ранее стало известно, что по итогам сентября 2024 года самым продаваемым в России новым люксовым автомобилем стал среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga. Уточняется, что за первый месяц осени россияне успели приобрести в общей сложности десять подобных автомобилей.

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      Маргарита Пименова
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