Япония более чем в два раза увеличила экспорт авто в Россию

Япония в сентябре нарастила экспорт машин в Россию на 132 процента

В сентябре 2024 года Япония нарастила экспорт легковых авто в Россию более чем в два раза — на 132,2 процента — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из опубликованных Минфином страны данных.

При этом за первую половину финансового года Токио сократил экспорт легковых автомобилей в РФ на 11,3 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Кроме того, в сентябре этого года Япония увеличила экспорт в Россию запчастей и комплектующих для транспортных средств на 21,3 процента.

Ранее стало известно, что по итогам сентября 2024 года самым продаваемым в России новым люксовым автомобилем стал среднеразмерный кроссовер Bentley Bentayga. Уточняется, что за первый месяц осени россияне успели приобрести в общей сложности десять подобных автомобилей.