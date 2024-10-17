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07:43, 17 октября 2024Экономика

Япония почти в 11 раз увеличила закупки зерновых из России

Япония в сентябре увеличила закупки зерновых из России почти в 11 раз

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Япония в сентябре 2024 года нарастила импорт зерновых из России на 997,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 -го. Об этом со ссылкой на данные японского Минфина сообщает ТАСС.

Помимо роста поставок из России в этом сегменте почти в 11 раз в первом осеннем месяце также удвоился ввоз в Японию овощей из РФ, а закупки отечественного пластика азиатская страна увеличила более чем в 9 раз (на 829,2 процента).

В целом Россия в сентябре 2024 года отгрузила на экспорт 5,76 миллиона тонн основных зерновых культур, что на четверть меньше, чем годом ранее. В сегменте пшеницы, занимающем основные объемы поставок российского зерна за рубеж, снижение оказалось не столь резким (на 16 процентов, до 5,29 миллиона тонн), в то время как поставки ячменя сократились втрое.

Ранее в четверг стало известно, что Япония за месяц нарастила экспорт легковых автомобилей в РФ более чем в два раза — на 132,2 процента.

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      Дмитрий Воронин
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