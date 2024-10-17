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08:31, 17 октября 2024Забота о себе

Застигнутый в постели с любовницей мужчина удивился реакции жены

Фото: Claudia Love / Unsplash

Пожелавшая остаться анонимной женщина рассказала, что застала мужа в постели с их соседкой. Историей, как любовники удивились последовавшей реакции обманутой жены, она поделилась на платформе Reddit.

Женщина рассказала, что в ее браке все было хорошо, они с мужем воспитывали сына. Но однажды она стала замечать, что мужчина ведет себя скрытно и тайно общается по телефону. Однажды, вернувшись раньше времени домой, она застала супруга в постели с соседкой. «Я не считала, что у нас с соседями слишком близкие отношения. И в один миг мир рухнул. Муж признался, что их роман длился несколько месяцев, но умолял меня простить его», — вспомнила она.

Однако она приняла решение расстаться и рассказать об измене супругу соседки. Однако муж рассказчицы и его любовница были в ярости, когда узнали о ее намерении. Соседка заявила, что это разрушило ее семью.

Пользователи сайта поддержали обманутую женщину, отметив, что она сделала все правильно, так как сосед тоже имел право знать о поведении своей неверной жены.

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      Алиса Дмитриева
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