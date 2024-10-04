Женщина узнала об измене супруга благодаря его необычному наряду на работу

За советом к эксперту по отношениям Дейдре Сандерс обратилась женщина, которая рассказала, как узнала об измене мужа благодаря тому, что он надел необычную одежду на работу. Письмо и ответ эксперта опубликовало издание The Sun.

Женщина рассказала, что замужем 10 лет и воспитывает с мужем двоих детей. Она знает, что уже полтора года муж, который работает в школе, изменяет ей с матерью одного из учеников. После того как она уличила его в неверности, мужчина поклялся, что расстался с любовницей.

«Я узнала об измене, когда нашла презервативы в машине, а мы ими не пользуемся. Он вынужден был сказать правду. После он клялся, что отношения с любовницей прекращены. Но однажды он надел джинсы на работу, поэтому у меня возникли подозрения. В соцсетях я узнала, что у его любовницы день рождения. Он поехал к ней, а на работе сказал, что заболел», — написала женщина

Она добавила, что тем же вечером выгнала неверного мужа из дома. Однако когда он узнал, что жена стала встречаться с другим мужчиной, то заявил о желании вернуться в семью.

Сандерс посоветовала не предпринимать поспешных решений, так как непонятно, что движет мужем — реальное стремление вернуть жену или ревность. «Теперь вы руководите ситуацией, поэтому не торопитесь. Ему предстоит доказать, что его чувства искренни и что с любовницей точно покончено. В любом случае не принимайте его обратно слишком быстро», — порекомендовала эксперт по отношениям.

Ранее Сандерс объяснила женщине причину, по которой ее любовник исчез без объяснения причины. По словам специалистки, причиной является его желание помириться с женой и сохранить брак.