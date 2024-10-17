Зеленский подписал закон об особенностях продажи госбанков на Украине

Зеленский подписал закон об особенностях продажи акций украинских госбанков

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об особенностях продажи в стране акций местных государственных банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Одной из главных целей вышеуказанного законопроекта станет снижение доли государства в финансовом секторе страны и усиление конкуренции в банковской сфере Украины. Продажа пакетов акций крупных госбанков будет осуществляться ради финансирования госбюджета. При этом окончательное решение о продаже ценных бумаг местных финорганизаций будет принимать Верховная рада.

В сентябре украинские парламентарии одобрили законопроект об особенностях приватизации госбанков. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко утверждала, что от его принятия во многом будет зависеть дальнейшая финансовая помощь стране от Международного валютного фонда (МВФ). По ее словам, подписанный Зеленским законопроект совершенствует правила продажи украинских госбанков. Речь идет в том числе о запрете на участие в конкурсах на приватизацию «офшоров и представителей страны-агрессора», а также разрешении продавать любые доли государства в банке.

Законопроект об ускорении темпов приватизации государственной собственности на Украине действует в стране с лета 2022 года. В июле 2023-го премьер-министр республики Денис Шмыгаль назначил ответственным за продолжение малой и начало большой приватизации местный Фонд госимущества. В мае 2024-го в Фонде заявили о намерении продать часть гособъектов из этого перечня Польше. Речь шла в том числе о желании передать часть предприятий химпромышленности и титанового производства, а также хлебокомбинатов и спиртзаводов в собственность Польше. Теперь, по всей видимости, активная приватизация распространится и на банковский сектор Украины.

