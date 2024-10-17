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08:11, 17 октября 2024Мир

Зеленский поставил Западу ультиматум и был проигнорирован

Зеленский поставил ультиматум с «планом победы» и был проигнорирован Западом

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский поставил странам Запада ультиматум, дав им три месяца на рассмотрение своего «плана победы», и был проигнорирован. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Утверждается, что инициатива Зеленского осталась без внимания со стороны США и стран НАТО, а переговоры с украинским главой не привели к должному результату. Отмечается, что «план» раскритиковали не только в США, но и в Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал менять позицию в вопросе вступления Украины в альянс. Он также отклонил и другие требования Зеленского, включая разрешение на удары западными ракетами вглубь территории России.

Ранее сообщалось, что страны Запада отреагировали на «план победы» Зеленского прохладно, поскольку он их не впечатлил. Отмечается, что многие западные чиновники восприняли план Зеленского как «переработку» его требований о снятии ограничений на удары западными ракетами вглубь России и оказании Киеву дальнейшей помощи.

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      Артём Верейкин
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