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09:32, 17 октября 2024Забота о себе

Женщин призвали не мочиться в душе

Фото: Wosunan Photostory / Globallookpress.com

Женщины, которые привыкли мочиться во время принятия душа, могут подвергать свой организм опасности, предупредила терапевт, специалистка по менопаузе Дипали Мисра-Шарп. Об опасности привычки опорожнять мочевой пузырь подобным образом она рассказала в беседе с изданием Metro.

Мочеиспускание в душе, предупредила она, может привести к выработке условного рефлекса — мочевой пузырь будет чувствовать потребность в мочеиспускании всякий раз, когда слышно воду. «Это может способствовать возникновению таких проблем, как нестерпимые позывы или недержание мочи, особенно у людей, склонных к проблемам с мочевым пузырем», — объяснила она.

По словам Мисры-Шарп, мочеиспускание в положении стоя не идеально, поскольку таким образом сложнее полностью опорожнить мочевой пузырь. Такой процесс может привести к напряжению мышц тазового дна и неполному опорожнению мочевого пузыря, что со временем может вызвать дисфункцию тазового дна, недержание или пролапс тазовых органов.

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Даже если практиковать упражнения по укреплению тазового дна, плохая осанка или мочеиспускание при напряженном теле могут свести эти старания на нет, предупредила специалистка.

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      Александра Лисица
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