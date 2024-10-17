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02:03, 17 октября 2024Забота о себе

Женщина стала спать отдельно от мужа и столкнулась с неприятным последствием

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Женщина по имени Сара Коллинз рассказала, как столкнулась с неприятным последствием решения спать отдельно от мужа. Воспоминаниями, как сон в разных спальнях разрушил ее брак, она поделилась в авторской колонке для The Daily Mail.

Коллинз рассказала, что их с мужем сексуальная жизнь была идеальной до появления третьего ребенка. Младший сын пары родился с помощью кесарева сечения, и после возвращения домой она стала спать в комнате с младенцем, чтобы восстановиться. «Все это время муж поддерживал меня и помогал с новорожденным. Но после я не вернулась в нашу общую с мужем комнату. Мне нравилось спать одной, без перетягивания одеяла, храпа. И это стоило мне брака», — сказала она.

Женщина уверена, что раздельный сон уничтожил интимные моменты и близость, которые поддерживают отношения.

Когда мы делили спальню, мы часто видели друг друга голыми, когда одевались или выходили из душа, но теперь мы стали вести себя друг с другом странно и прикрывались. Секс стал формальным и происходил только тогда, когда я «приглашала» его в свою комнату. По правде говоря, я начала рассматривать это как еще одну обязанность

Сара Коллинз

Вскоре Коллинз выяснила, что у мужа появилась любовница. Однако она нашла оправдание такому поведению. Она рассказала, что за последние годы брака они занимались сексом всего раз пять, а муж искал полноценную интимную связь. Женщина добавила, что винит в распаде семьи только себя и уверяет, что, если ей удастся построить новые крепкие отношения, то она никогда не будет спать в разных спальнях с партнером.

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      Алиса Дмитриева
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