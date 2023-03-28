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16:05, 28 марта 2023Забота о себе

Счастливые пары объяснили причины сна в разных спальнях

R29: состоящие в гармоничных отношениях люди назвали сон в разных спальнях залогом счастья

Фото: Andisheh A / Unsplash

Сон в разных спальнях является залогом счастья, считают состоящие в гармоничных отношениях пары. Причины раздельного сна с любимыми они объяснили изданию R29.

Сон в отдельных спальнях становится все более популярным. Исследование 2017 года, проводившееся фондом National Sleep Foundation, показало, что каждый четвертый американец выбирает сон в одиночестве. И у многих счастливых пар для этого есть веские причины.

Например, 27-летние Рут и Эдвард считают, что для крепких отношений важно личное пространство каждого из них. Влюбленные познакомились в школе. Когда у них начались романтические отношения, судьба развела их по разным континентам. И даже после жизни за несколько тысяч километров друг от друга влюбленные продолжают ценить свое личное пространство.

Как бы нам ни нравилось проводить время вместе, личное пространство очень ценно. Мы обнимаемся утром или вечером перед сном, но потом расходимся по разным спальням

Рут

«Когда другие пары спрашивают совета о совместном проживании, мы говорим, что один из секретов — наличие отдельных спален», — поддержал любимую Эдвард.

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31-летняя Эми долгие годы считала, что сон в разных кроватях ведет к краху отношений. Однако, когда она стала жить со своим ровесником Бенджи, поняла, что они постоянно будят друг друга по ночам и мешают друг другу отдыхать. Тогда они решили попробовать спать порознь. Теперь они по очереди расстилают матрас на полу в гостиной. В своей будущей квартире влюбленные намерены иметь отдельную спальню для каждого.

Эми и Бенджи говорят, что раздельный сон сделал их отношения крепче. «Сейчас мы даже больше занимаемся сексом, чем раньше», — призналась девушка.

«Идея, что совместный сон является признаком здоровых отношений, — это социальный миф», — добавил ее партнер.

Ранее комик из США Джон Дири рассказал, что спит в разных спальнях со своей девушкой и счастлив. По словам Дири и его избранницы, они сохраняют крепкие отношения, в том числе и сексуальные, так как достигли гармонии.

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Вера Владзиевская
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