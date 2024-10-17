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15:54, 17 октября 2024Силовые структуры

Жену Леонида Гозмана отправили под домашний арест

Мосгорсуд отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы отправил жену политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) Марину Егорову под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вступило в силу 8 октября. Другие подробности суд не раскрывает.

По информации RT, в отношении Егоровой следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. По версии следствия, женщина пыталась вывезти ценные предметы и антиквариат из России в Италию, где сейчас живет ее муж. Теперь ей грозит от семи лет лишения свободы.

11 июля Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил 73-летнего Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

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