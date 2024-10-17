Жену Леонида Гозмана отправили под домашний арест

Мосгорсуд отправил под домашний арест жену политика Леонида Гозмана

Лефортовский суд Москвы отправил жену политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) Марину Егорову под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение вступило в силу 8 октября. Другие подробности суд не раскрывает.

По информации RT, в отношении Егоровой следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. По версии следствия, женщина пыталась вывезти ценные предметы и антиквариат из России в Италию, где сейчас живет ее муж. Теперь ей грозит от семи лет лишения свободы.

11 июля Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил 73-летнего Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима. Его признали виновным по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).