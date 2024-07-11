Политика Гозмана заочно осудили по статье о фейках о Российской армии

В Москве суд заочно приговорил политика Гозмана по статье о фейках о ВС РФ

Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил 73-летнего политика Леонида Гозмана (признан Минюстом России иноагентом) к восьми с половиной годам колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок будет исчисляться с момента задержания. Гозмана признали виновным по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

20 февраля Гагаринский районный суд заочно арестовал политика.

В июле 2022 года МВД России объявило Гозмана в розыск. Тогда же его задержали, а затем суд арестовал политика на 15 суток за неуведомление о двойном гражданстве. В сентябре 2022 года политик уехал из России.