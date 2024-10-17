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14:44, 17 октября 2024Экономика

Жители российского курорта оказались под угрозой лишиться квартир по одной причине

В Сочи из-за строительства гостиницы на жилых домах появились трещины

Кадр: Telegram-канал Kub Mash

Жители Сочи рассказали, что из-за строительства гостиницы на многоквартирных домах вокруг начали появляться трещины. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Речь идет о гостиничном комплексе Cosmos Selection Green Residence на Новороссийском шоссе, стройка которого началась в сентябре. Сразу после начала стройки земля у дома 14 на улице Дорога на Большой Ахун начала сдвигаться, а на здании появились трещины от двух до 12 сантиметров. Жители российского курорта заменяют просадку грунта каждый день, по их словам, он проседает на расстояние до сантиметра за четыре дня.

Дом 16 по этой же улице уже признали аварийным, в нем выпали стекла, потрескались стены, а жильцы лишились квартир. Жители дома 14 опасаются, что им грозит та же участь.

Ранее хозяин частного дома в Еманжелинске Челябинской области, затопленного паводком минувшим летом, остался без компенсации. Официальной причиной оказалось то, что постройка была очень старой и в ней давно не проводился капремонт.

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      Мария Черкасова
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