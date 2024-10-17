Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 17 октября 2024Экономика

Жители российского региона начали массово разводиться из-за дорогой «коммуналки»

Mash: жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Бурятии жители начали массово фиктивно разводиться, чтобы получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После развода женщины получают статус матерей-одиночек и приобретают право на выплаты для покрытия платежей за свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке. По данным канала, с начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 2,9 тысячи браков, а расторгнуто — 3,1 тысячи. В среднем количество семейных пар сократилось на 1,9 процента.

Хуже всего ситуация в Закаменске — единственном российском городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества большой, а поставки осуществить непросто. В результате за отопление однокомнатной квартиры приходится платить 15 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в городе 25 тысяч рублей.

Помимо фиктивных разводов, местные жители прибегают и к другому способу получить выплаты: они прописывают в квартире незнакомого безработного, которому также положена субсидия.

Ранее россиян предупредили об изменениях в платежках за ЖКУ в 2025 году. В Госдуме отметили, что тарифы должны проиндексировать на 11,9 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский рассказал о способе «принудить Москву к переговорам»

      VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

      В России предложили арестовывать имущество релокантов

      Обвиняемому в педофилии блогеру Поднебесному продлили домашний арест

      В Госдуме отреагировали на разводы россиян из-за дорогой коммуналки

      Российских пилотов попытались ослепить во время посадки самолета

      В Бундестаге пригрозили главе МИД Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

      Зеленский поставил Трампа перед выбором

      Москвичи отвернулись от новостроек

      ВСУ выпустили ракету по российскому региону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше