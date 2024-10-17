Жители российского региона начали массово разводиться из-за дорогой «коммуналки»

Mash: жители Бурятии массово фиктивно разводятся ради субсидий на оплату ЖКУ

В Бурятии жители начали массово фиктивно разводиться, чтобы получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После развода женщины получают статус матерей-одиночек и приобретают право на выплаты для покрытия платежей за свет и отопление. При этом они продолжают жить со своими бывшими мужьями в гражданском браке. По данным канала, с начала 2024 года в регионе было зарегистрировано 2,9 тысячи браков, а расторгнуто — 3,1 тысячи. В среднем количество семейных пар сократилось на 1,9 процента.

Хуже всего ситуация в Закаменске — единственном российском городе, где на протяжении 95 лет дома отапливают с помощью мазута. Расход вещества большой, а поставки осуществить непросто. В результате за отопление однокомнатной квартиры приходится платить 15 тысяч рублей в месяц при средней зарплате в городе 25 тысяч рублей.

Помимо фиктивных разводов, местные жители прибегают и к другому способу получить выплаты: они прописывают в квартире незнакомого безработного, которому также положена субсидия.

Ранее россиян предупредили об изменениях в платежках за ЖКУ в 2025 году. В Госдуме отметили, что тарифы должны проиндексировать на 11,9 процента.