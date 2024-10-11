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06:30, 11 октября 2024Экономика

Россиянам рассказали об изменениях в платежках за ЖКУ в 2025 году

Депутат Якубовский: тарифы ЖКХ должны проиндексировать на 11,9% в 2025 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С 1 июля 2025 года в России ожидается индексация тарифов на газ и электроэнергию, в среднем по стране она должна составить 11,9 процента, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Об изменениях в платежках граждан он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Если исходить из того прогноза социально-экономического развития, который был внесен Минэкономразвития в Государственную думу, то в 2025 году мы ждем повышения тарифов на газ и электроэнергию, на 10,3 и 12,6 процента соответственно. Однако итоговые цифры индексации в каждом регионе станут известны после утверждения Правительством РФ предельных значений для каждого субъекта, а региональные власти защитят соответствующие изменения перед ФАС, чтобы избежать неправомерных завышений стоимости тарифов», — поделился депутат.

Индексацию тарифов он назвал обоснованным решением, обусловленным повышением цен на энергоносители, ростом затрат на оплату труда, модернизацию систем ЖКХ и инфляцией.

В частности часть средств, которые получат ресурсоснабжающие организации, примерно 1,5 процента к выручке, будут целевым образом потрачены конкретно на модернизацию инженерной инфраструктуры, которая критически нуждается в этом

Александр Якубовскийдепутат Госдумы

«На этом фоне, на мой взгляд, нам необходимо дополнительно усилить адресную поддержку граждан с низкими доходами, не только дополнительно максимально упрощая ее получение, но и, возможно, на федеральном уровне снижая максимальную сумму от семейного дохода, которая может идти на оплату ЖКХ, в первую очередь для семей с детьми», — заключил парламентарий.

Ранее бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов предупредил россиян о том, что злоумышленники начали активно рассылать ложные квитанции об оплате электроэнергии, и призвал россиян тщательно проверять каждую платежку ЖКУ.

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      Екатерина Смирная
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