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09:13, 17 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самом странном запросе подписчика

Фото: Unsplash

Модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Мия Хаффман раскрыла самый необычный запрос подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, видео доступно на YouTube.

Хаффман назвала самым странными запросом на OnlyFans просьбу фаната записать видео с бутылкой. По словам модели, она выполнила просьбу подписчика и сняла ролик, который стал самым продолжительным на ее странице. «Это было 30-минутное видео», — отметила она.

Порномодель добавила, что не знала, что подобный контент запрещен на платформе, по этой причине позже она удалила ролик. Хаффман не уточнила, сколько ей заплатили за выполнение этого запроса. «Но оно того стоило, было весело», — заключила она.

Ранее популярная модель OnlyFans Стеф Ми также раскрыла самый необычный запрос подписчика. Звезда платформы рассказала, что в прошлом году ей поступило странное предложение: поклонник попросил ее прислать банку с водой, в которой она мылась. Ми отметила, что отказалась выполнить этот запрос.

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      Олег Давыдов
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