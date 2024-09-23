Популярная модель OnlyFans раскрыла самый необычный запрос подписчика

Популярная модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Стеф Ми раскрыла самый необычный запрос подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

Ми рассказала, что в прошлом году ей на OnlyFans поступило странное предложение: поклонник попросил ее прислать банку с водой, в которой она мылась. Модель уточнила, что отказалась выполнить этот запрос.

«Я просто не хотела прилагать столько усилий: сидеть в ванне, мариноваться в ней, собирать воду в банку и отправлять свой ДНК», — объяснила звезда платформы. При этом Ми ответила, что сейчас она бы согласилась на выполнение подобной просьбы подписчика.

Ранее звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Эмили Ринауди рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика. Модель призналась, что вряд ли когда-нибудь сможет ее забыть.