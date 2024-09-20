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04:00, 20 сентября 2024Интернет и СМИ

Звезда OnlyFans рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика

Эмили Ринауди

Эмили Ринауди. Кадр: Only Stans / YouTube

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Эмили Ринауди рассказала о самой отвратительной просьбе подписчика. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans на YouTube.

«Это отвратительно, я не думаю, что когда-то смогу забыть это», — ответила Ринауди на вопрос о худшей просьбе подписчика на OnlyFans. Модель вспомнила, как незнакомец попросил ее снять видео с рыбой. «Он хотел, чтобы я поймала рыбу, убила ее и использовала ее, чтобы доставить себе удовольствие. Это отвратительно», — отметила звезда платформы.

Ранее модель OnlyFans Бриана Амбрустер, известная как Ski Mask Girl, раскрыла странные запросы подписчиков, связанные с едой.

До этого другая звезда OnlyFans Хейли Кокс ответила на вопрос о том, какой самый странный запрос она получала от подписчиков. Она призналась, что одна просьба ее всегда поражала.

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      Олег Давыдов
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