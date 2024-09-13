Звезда OnlyFans рассказала о просьбе снять эротическое видео с просроченными сливками

Звезда платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Бриана Амбрустер, известная как Ski Mask Girl, раскрыла странные запросы подписчиков, связанные с едой. Подробностями она поделилась в подкасте OnlyStans, запись доступна на YouTube.

«Очень много приходит запросов, связанных с игрой с едой», — отметила Амбрустер. По ее словам, подписчики просят ее снять контент с печеньем, грейпфрутами, огурцами, сливками, а также с вяленым мясом. «Однажды я снимала видео с просроченными взбитыми сливками, их срок годности истек, это было ужасно, запах был отвратительным», — добавила она.

Ранее модель OnlyFans Алана Коул также рассказала о необычном запросе подписчика. Однажды, по словам модели, подписчик попросил ее снять видео, в котором она выступает в роли шпионки. За выполнение подобного запроса мужчина заплатил ей тысячу долларов.

До этого другая звезда OnlyFans Хейли Кокс ответила на вопрос о том, какой самый странный запрос она получала от подписчиков. Она призналась, что одна просьба ее всегда поражала.