Модель OnlyFans рассказала о необычном запросе подписчика за тысячу долларов

Модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Алана Коул рассказала о необычном запросе подписчика. Подробности она раскрыла в подкасте OnlyStans, доступном на YouTube.

Коул призналась, что все забавные просьбы подписчиков на OnlyFans оживляют ее жизнь. Однажды, по словам модели, подписчик попросил ее снять видео, в котором она выступает в роли шпионки. «Я должна была снять, как я катаюсь по полу и веду себя как шпион. Такой шпионский сценарий», — вспомнила она.

Модель добавила, что в ролике она была полностью одетой. «Никакой наготы», — отметила она. В итоге, как рассказала звезда OnlyFans, за выполнение подобного запроса подписчик заплатил ей тысячу долларов (около 89 тысяч рублей).

Ранее другая звезда OnlyFans Хейли Кокс ответила на вопрос о том, какой самый странный запрос она получала от подписчиков. Она призналась, что одна просьба ее всегда поражала.