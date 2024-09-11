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05:51, 11 сентября 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans рассказала о необычном запросе подписчика за тысячу долларов

Алана Коул

Алана Коул. Кадр: Only Stans / YouTube

Модель платформы по продаже откровенного контента OnlyFans Алана Коул рассказала о необычном запросе подписчика. Подробности она раскрыла в подкасте OnlyStans, доступном на YouTube.

Коул призналась, что все забавные просьбы подписчиков на OnlyFans оживляют ее жизнь. Однажды, по словам модели, подписчик попросил ее снять видео, в котором она выступает в роли шпионки. «Я должна была снять, как я катаюсь по полу и веду себя как шпион. Такой шпионский сценарий», — вспомнила она.

Модель добавила, что в ролике она была полностью одетой. «Никакой наготы», — отметила она. В итоге, как рассказала звезда OnlyFans, за выполнение подобного запроса подписчик заплатил ей тысячу долларов (около 89 тысяч рублей).

Ранее другая звезда OnlyFans Хейли Кокс ответила на вопрос о том, какой самый странный запрос она получала от подписчиков. Она призналась, что одна просьба ее всегда поражала.

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      Олег Давыдов
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