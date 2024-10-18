Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 18 октября 2024Ценности

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в откровенной спортивной форме

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls Эшли Робертс снялась в топе и мини-шортах

Кадр: @iamashleyroberts

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенной спортивной форме. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls предстала перед камерой в оранжевом бра-топе и мини-шортах, показав стройную фигуру. При этом звезда уложила волосы в пучок, закрепив их заколкой-крабом и надела золотистую цепочку с кулоном.

Так, артистка продемонстрировала на размещенных кадрах несколько поз из йоги, отметив, что движение помогает ей чувствовать себя лучше. Также она призвала подписчиков не забывать уделять время себе.

В сентябре Эшли Робертс оконфузилась на камеру из-за длины юбки.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      В России запретят три вида ПЭТ-упаковки

      Журналистка «Дождя» получала переводы с Украины

      Боррель озвучил причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

      Обнаружена аномальная звезда

      В Германии захотели прекратить снабжать Украину оружием

      Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта на Украине

      Девушка заглянула в телефон лучшей подруги и узнала неприятный факт о ней

      В Приамурье произошло смертельное ДТП

      «Хезболла» объявила о новом этапе эскалации конфликта с Израилем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше