43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в откровенной спортивной форме

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls Эшли Робертс снялась в топе и мини-шортах

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенной спортивной форме. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя экс-участница музыкальной группы Pussycat Dolls предстала перед камерой в оранжевом бра-топе и мини-шортах, показав стройную фигуру. При этом звезда уложила волосы в пучок, закрепив их заколкой-крабом и надела золотистую цепочку с кулоном.

Так, артистка продемонстрировала на размещенных кадрах несколько поз из йоги, отметив, что движение помогает ей чувствовать себя лучше. Также она призвала подписчиков не забывать уделять время себе.

В сентябре Эшли Робертс оконфузилась на камеру из-за длины юбки.