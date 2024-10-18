43-летняя Кристина Агилера едва не оголила грудь на новом видео

Американская певица Кристина Агилера едва не оконфузилась на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя поп-исполнительница поделилась новым видео, в котором предстала в сияющем платье, оформленном открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под него бюстгальтер. При этом можно заметить, что визажисты сделали Агилере яркий макияж, а стилисты уложили ее волосы в объемные локоны.

Фото: @xtina

Во время танца звезда повернулась к камере боком и случайно продемонстрировала частично оголенную грудь.

Ранее сообщалось, что фанаты заподозрили Кристину Агилеру в употреблении наркотиков из-за чрезмерной худобы. Тогда поводом для обсуждения стало опубликованное в соцсетях видео. В нем певица была запечатлена в облегающем черном наряде на мероприятии Barry's Bootcamp в Голливуде.