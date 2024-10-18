Республиканцы обвинили Байдена в отсутствии прогресса по Украине

Сенатор-республиканец Уикер обвинил Байдена в отсутствии прогресса по Украине

Сенатор-республиканец Роджер Уикер обвинил американского президента Джо Байдена в том, что Вашингтон почти ничего не достиг касательно конфликта на Украине за последние три месяца. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, это может ослабить позиции будущего президента США после предстоящих выборов.

«Ваша администрация за последние три месяца добилась так мало в отношении войны на Украине. Вы, похоже, готовы оставить следующему президенту "плохие карты"», — обвинил Уикер. Он призвал предпринять меры, чтобы изменить ситуацию в течение последних 90 дней на посту главы государства.

Ранее Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме. Он призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь Украине, подчеркнув, что Североатлантический альянс «остается сильным и более единым, чем когда-либо».