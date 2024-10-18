Байден предупредил Украину о предстоящей тяжелой зиме

Президент США Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима

Украину ждет тяжелая зима, предупредил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Берлине. Его цитирует РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться», — заявил европейским коллегам хозяин Белого дома.

Байден также призвал западных союзников по НАТО продолжать военную помощь Украине, подчеркнув, что Североатлантический альянс «остается сильным и более единым, чем когда-либо».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал опасность приближающейся зимы, отметив потребность Киева в новых системах противовоздушной обороны (ПВО).