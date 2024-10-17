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12:09, 17 октября 2024Бывший СССР

Зеленский назвал опасной приближающуюся зиму и попросил системы ПВО

Зеленский заявил, что приближающаяся зима опасна для Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал опасной приближающуюся зиму, отметив необходимость в получении новых систем противовоздушной обороны (ПВО). Его слова передает «РБК-Украина».

«Зима приближается. (...) Поэтому мы, конечно, подготовились. Мы сделали нашу домашнюю работу. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны», — заявил украинский лидер на заседании Европейского совета.

Ранее Зеленский анонсировал встречи с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой, генсеком НАТО Марком Рютте и главами политических групп Европарламента. Помимо этого, Киев готовится к заседанию совета «Украина-НАТО» на уровне министров обороны.

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      Валентин Карант
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