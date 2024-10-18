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21:48, 18 октября 2024Мир

Лондон призвал Пекин не допускать военных поставок из Китая в Россию

Глава МИД Британии Лэмми призвал не допускать военных поставок из Китая в Россию

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пекину не следует допускать экспорта своей военной продукции в Россию, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в разговоре с китайским коллегой Ван И. Об этом пишет ТАСС.

Британский министр заявил о наличии у Лондона и Пекина общей заинтересованности в мире и прекращении конфликта на Украине.

«Он вновь выразил опасения по поводу осуществления Китаем поставок оборудования для российского военно-промышленного комплекса (ВПК), которые создают риск ухудшения отношений Китая с Европой», — говорится в документе, распространенном по итогам встречи дипломатов.

Глава британского МИД призвал китайского коллегу «принять все меры для того, чтобы разобраться в ситуации с поставками».

Ранее телеканал Fox News заявил, что Китай якобы поставляет в Россию винтовки, бронежилеты и запчасти для дронов.

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      Марина Совина
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