Китай уличили в поставке в Россию штурмовых винтовок и бронежилетов

Fox News: Китай поставляет в Россию винтовки, бронежилеты и запчасти для дронов

Китайские компании, в том числе как минимум одна, связанная с Коммунистической партией Китая (КПК), поставляли в Россию винтовки, бронежилеты и запчасти для дронов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на таможенный отчет.

Эти поставки в Россию происходили в период с июня по декабрь 2022 года. По данным таможни, государственный оборонный подрядчик China North Industries Group Corporation Limited отправил винтовки CQ-A российской компании «Техкрим». Винтовки были помечены как «гражданские охотничьи ружья», сообщалось, что они использовались китайской военизированной полицией.

Данные также показали, что китайские компании отправили российским организациям 12 партий деталей для беспилотников и более 12 тонн бронежилетов. Доклад появился после того, как в прошлом месяце официальные лица Вашингтона заявили, что Китай рассматривает возможность предоставления помощи России для поддержки СВО.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе СВО на Украине стали бы большой ошибкой Пекина. Как уточнил Салливан, американская сторона пока не видела, чтобы КНР передавала России вооружения для последующего применения в ходе СВО. «Как я лично говорил ранее, мы считаем, что для Китая было бы большой ошибкой поступить таким образом», — подчеркнул он.