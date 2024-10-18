Бывшая ведущая программы «Вести» обжаловала статус иноагента

Экс-ведущая программы «Вести» Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

Бывшая ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р., административный ответчик: Минюст РФ», — отмтили в суде. Дата заседания не назначена.

Ранее сообщалось, что Курбангалеева объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам национальной ненависти или вражды.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела выпуски программы «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу. В настоящее время она живет в столице Чехии Праге.