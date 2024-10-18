Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:26, 18 октября 2024Силовые структуры

Бывшая ведущая программы «Вести» обжаловала статус иноагента

Экс-ведущая программы «Вести» Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Бывшая ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала статус иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

«Административный истец: Курбангалеева Ф.Р., административный ответчик: Минюст РФ», — отмтили в суде. Дата заседания не назначена.

Ранее сообщалось, что Курбангалеева объявлена в международный розыск. Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах России по мотивам национальной ненависти или вражды.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела выпуски программы «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу. В настоящее время она живет в столице Чехии Праге.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дрейфовавший 67 дней в море мужчина нарушил правила мореплавания. Лодка не была предназначена для такого путешествия

      Бастрыкин рассказал о числе раскрытых старых преступлений

      В СК России рассказали о количестве раскрываемых особо тяжких преступлений

      Россиянка оставила трехлетнего сына на остановке и заперлась в квартире

      В Европарламенте заявили о возможном уменьшении поддержки Киева после победы Трампа

      Стали известны темпы роста китайской экономики

      В России захотели увеличить минимальный возраст для управления электросамокатами

      Мобилизованный россиянин рассказал об ударах ВСУ по бойцам ВС РФ с пленными

      Аршавин порассуждал о возможности работы на посту президента РФС

      Россиянка побывала в Европе и описала жизнь местных фразой «нам их не понять»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше