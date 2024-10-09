Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в международный розыск. Она живет за границей и выступает против СВО

Экс-ведущая Курбангалеева объявлена в международный розыск за фейки о ВС России

Бывшая ведущая информационной программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлена в международный розыск.

Ее обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России по мотивам национальной ненависти или вражды.

Курбангалеева живет за границей и критикует СВО

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела выпуски программы «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу. В настоящее время она живет в столице Чехии Праге и ведет личный канал на YouTube. В 2022 году женщина осудила спецоперацию России на Украине и политику российских властей.

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Летом 2024 года Курбангалеева рассказала, что после ухода с ТВ лишилась высокого заработка и статуса. «Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"» — рассказала она, отметив, что расставание с работой на «России 1» стало для нее мучительным.

Бывшую ведущую «России 1» признали иноагентом и заочно осудили

Министерство юстиции РФ признало Курбангалееву иностранным агентом 28 июня 2024 года. Ее обвинили в том, что, проживая за пределами России и работая ведущей на предоставленной иноагентом площадке, она распространяет недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации Минюст России

Несколькими днями ранее после требования Следственного комитета Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву на два месяца. Ее также объявляло в розыск МВД.