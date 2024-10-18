Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

В ДНР четыре минометчика Азова пойдут под суд за обстрел домов мирных жителей

В Донецкой народной республике завершили расследования дела четырех военнослужащих батальона «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), в ближайшее время обвиняемые в жестоком обращение с гражданским население и умышленном повреждении чужого имущества предстанут перед судом. Об этом в пятницу, 18 октября, «Ленте.ру» сообщил в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, обвиняемый наводчик минометного расчета Артем Вышняк отдал приказ четырем минометчикам Семену Северину, Сергею Гайковичу и Сергею Самохвалу открыть огонь по селу Бердянское. Расчет выпустил снаряды, повредившие четыре дома в которых находились мирные жители.

1 октября Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих военнослужащих из 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заключению в колонии строгого режима за расстрел мирных жителей в Мариуполе.