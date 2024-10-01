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17:08, 1 октября 2024Силовые структуры

Троих украинских военных осудили за расстрел мирных жителей

В ДНР осудили троих украинских военных за расстрел мирных жителей Мариуполя

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил троих военнослужащих из 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заключению в колонии строгого режима за расстрел мирных жителей в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Суд назначил 25-летнему Богдану Потапову и 34-летнему Дмитрию Брайко по 28 лет колонии строго режима. 40-летний Эскендер Кудусов приговорен к 29 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

По версии следствия, в апреле 2022 года Потапов находился на боевой позиции в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, когда увидел двух мирных жителей, двигавшихся по железнодорожному мосту. Об этом он доложил Брайко и Кудусову. Они отдали приказ открыть огонь. Выполняя данный приказ, Потапов расстрелял мужчин. В результате полученных ранений они скончались на месте.

Ранее сообщалось, что военнослужащего «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) осудили за жестокое обращение с гражданским населением.

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      Артем Соколов
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