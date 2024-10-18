Девушка случайно узнала об измене благодаря тайному навыку

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала об измене благодаря тайному навыку. Молодой человек признался в неверности другу на французском языке, которым, как выяснилось, владеет девушка.

Автор поста написала, что состоит в отношениях с бойфрендом два года. По ее словам, молодой человек был франкоговорящим, как и почти все его друзья, с которыми она также сблизилась. «Я не уверена в своем французском языке, но я могу прекрасно понимать его», — призналась героиня истории.

Девушка рассказала, что о ее владении французским не знал как ее возлюбленный, так и его друзья. «Я не говорила на этом языке, это никогда не было проблемой, при мне все говорили на английском, мой парень следил за этим. Это длилось так долго, что я так и не созналась в том, что знаю французский», — объяснила она.

Недавно, по словам автора, ее бойфренд начал поздно возвращаться домой. «Я подслушала его разговор с другом. Она рассказывал, как переспал с тремя разными девушками одновременно», — возмутилась рассказчица. Тогда девушка заявила бойфренду о том, что знает о его неверности. В ответ молодой человек обвинил ее в том, что она разрушила его доверие к ней, умолчав о владении французским языком.

В комментариях пользователи раскритиковали поведение молодого человека. По их мнению, девушка подверглась манипуляциям со стороны парня. Многие посоветовали ей разорвать отношения с ним.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.