Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Девушка случайно узнала об измене благодаря тайному навыку

Фото: MAYA LAB / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как случайно узнала об измене благодаря тайному навыку. Молодой человек признался в неверности другу на французском языке, которым, как выяснилось, владеет девушка.

Автор поста написала, что состоит в отношениях с бойфрендом два года. По ее словам, молодой человек был франкоговорящим, как и почти все его друзья, с которыми она также сблизилась. «Я не уверена в своем французском языке, но я могу прекрасно понимать его», — призналась героиня истории.

Девушка рассказала, что о ее владении французским не знал как ее возлюбленный, так и его друзья. «Я не говорила на этом языке, это никогда не было проблемой, при мне все говорили на английском, мой парень следил за этим. Это длилось так долго, что я так и не созналась в том, что знаю французский», — объяснила она.

Материалы по теме:
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
Измены, побои и пьянство. Десятки звездных пар распались в 2023 году. Как разрушились даже самые крепкие союзы?
31 декабря 2023
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом. Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
Жестокое шоу об изменах стало мировым хитом.Как его участников заставили смотреть на секс любимых с другими людьми?
12 октября 2023

Недавно, по словам автора, ее бойфренд начал поздно возвращаться домой. «Я подслушала его разговор с другом. Она рассказывал, как переспал с тремя разными девушками одновременно», — возмутилась рассказчица. Тогда девушка заявила бойфренду о том, что знает о его неверности. В ответ молодой человек обвинил ее в том, что она разрушила его доверие к ней, умолчав о владении французским языком.

В комментариях пользователи раскритиковали поведение молодого человека. По их мнению, девушка подверглась манипуляциям со стороны парня. Многие посоветовали ей разорвать отношения с ним.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Рогов назвал возможное появление ядерного оружия на Украине ошибкой. Он предупредил, что это создаст угрозу для Европы

      Выживший после 67 дней дрейфа в море россиянин нарушил правила мореплавания

      Ганчев сообщил о проводимых киевским режимом пытках в Волчанске и Купянске

      На рынке недвижимости в России спрогнозировали снижение цен

      Девушка случайно узнала об измене благодаря тайному навыку

      Итальянец побывал в городе России и описал его фразой «у нас и представить такого не могу»

      Группа One Direction опубликовала первый пост после смерти певца Лиама Пейна

      В России заявили о резком росте зарплат за год

      В России предрекли «показательный момент» в битве за Курскую область в течение недели

      Евросоюз столкнулся с феноменом деиндустриализации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше