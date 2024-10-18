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18:28, 18 октября 2024Забота о себе

Диетолог назвала необычные свойства синих ягод

Диетолог Мухина: черника и голубика помогут в профилактике рака

Фото: Kitamin / Shutterstock / Fotodom

Помочь в профилактике рака могут синие овощи и ягоды, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. Необычные свойства таких плодов она назвала в беседе с Life.

Специалистка объяснила, что синими чернику и голубику делает обилие особых веществ — антоцианов. Антоцианы обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от окислительного стресса, что может предотвратить мутации в ДНК и развитие раковых клеток, говорит Мухина.

Диетолог также указала на полезные свойства малины, содержащей, эллаговую кислоту, способную вызывать уничтожение опухолевых клеток и предотвращать появление метастазов. «Некоторые клинические испытания показали, что добавление экстракта малины замедляет рост опухолей у мышей», — привела пример она.

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      Александра Лисица
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