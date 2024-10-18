Врач назвала полезный для здоровья сосудов фрукт

Диетолог Крис-Этертон назвала гранат полезным для здоровья сосудов

Гранаты богаты клетчаткой и антиоксидантами и полезны для сосудов, рассказала диетолог Пенни Крис-Этертон. Слова врача приводит издание Pronews.

По словам эксперта, гранаты помогают бороться с воспалением в организме и старением. Также она назвала фрукт источником фолиевой кислоты, калия и витамина К. Диетолог отметила, что гранаты полезны для здоровья артерий, но их способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний пока не доказана.

Крис-Этертон сказала, что гранатовый сок помогает снижать давление, но тем, кто принимает лекарства от гипертонии, пить сок нужно с осторожностью. Кроме того, быть внимательным нужно тем, кто принимает антикоагулянт варфарин: гранаты могут взаимодействовать с препаратом, увеличивая вероятность образования тромбов.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.