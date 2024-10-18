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11:31, 18 октября 2024Забота о себе

Врач назвала полезный для здоровья сосудов фрукт

Диетолог Крис-Этертон назвала гранат полезным для здоровья сосудов

Фото: Julie G / Unsplash

Гранаты богаты клетчаткой и антиоксидантами и полезны для сосудов, рассказала диетолог Пенни Крис-Этертон. Слова врача приводит издание Pronews.

По словам эксперта, гранаты помогают бороться с воспалением в организме и старением. Также она назвала фрукт источником фолиевой кислоты, калия и витамина К. Диетолог отметила, что гранаты полезны для здоровья артерий, но их способность снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний пока не доказана.

Крис-Этертон сказала, что гранатовый сок помогает снижать давление, но тем, кто принимает лекарства от гипертонии, пить сок нужно с осторожностью. Кроме того, быть внимательным нужно тем, кто принимает антикоагулянт варфарин: гранаты могут взаимодействовать с препаратом, увеличивая вероятность образования тромбов.

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      Вера Владзиевская
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