Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:02, 18 октября 2024Забота о себе

Диетолог указала на неожиданный вред алкоголя

Диетолог Королева: алкоголь может привести к набору веса и потере мышечной массы

Фото: Freepik

Калории из алкоголя нужно учитывать при похудении, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. На неожиданный вред алкоголя она указала в беседе с ОСН.

Алкогольные напитки она назвала высококалорийными. «Спирт по калорийности в граммах равен самому жирному жиру. И, конечно, эти калории откладываются. Они не расходуются организмом так, чтобы совсем их не считать», — говорит диетолог. По словам Королевой, после употребления алкоголя человеку часто хочется есть, и в очередной прием пищи он может съесть больше своей нормы.

Специалистка отметила, что сначала избыток «спиртных калорий» может привести к набору веса, однако на фоне постоянной интоксикации тело начнет терять мышечную массу, что приведет к замедлению обмена веществ. Тогда, объяснила Королева, человек будет более склонен к быстрому набору дополнительных килограммов из еды. Восстановить мышечную массу в этом случае будет трудно, предупредила она.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

«Любые физические нагрузки и усердия, которые прикладываются для того, чтобы как-то ее сохранить, будут тщетны. Процесс потери мышцы от них только ускорится, так как белок не будет усваиваться», — говорит врач.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная назвала самый полезный вид кофе. Бережная обратила внимание на то, что полезным является только натуральный кофе, а не растворимый.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Южная Корея заявила о переброске 1500 спецназовцев КНДР во Владивосток. В Сеуле созвали экстренное совещание

      «Огневой мешок сужается». ВСУ в спешке начали строить укрепления в Курской области

      Байден признал отсутствие единства Запада по вопросу ударов ВСУ по России

      «Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

      В Киеве заявили о возможности экспортировать украинское оружие

      Режиссер «Дюны» расстроил фанатов новостями о третьей части фильма

      Задержаны похитившие со склада более 800 килограмм лососевой икры двое россиян

      WhatsApp обновит дизайн связанной с ИИ функции

      Названы особенности дрона «КВН»

      В российском городе капремонт дома повлек за собой протечки и пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше