Орбан: ЕС столкнулся с деиндустриализацией вследствие санкций против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с феноменом деиндустриализации вследствие антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

По его оценкам, производство в энергоемких отраслях упало на 10–15 процентов.

Агентство также приводит данные Евростата. С июля 2023-го по июль 2024 года выпуск промышленной продукции сократился на 2,2 процента в еврозоне и на 1,7 — в ЕС. Лидерами по сокращению стали Венгрия (минус 6,4 процента), Германия (5,5 процента), Италия (3,3 процента) и Франция (2,3 процента).

Помимо этого, уточняется, что стоимость энергоносителей в Евросоюзе почти в два раза выше, чем в США и Китае. Это, в свою очередь, снижает конкурентоспособность и производительность региона. Особенно тяжело пострадала химическая промышленность — ее сокращение привело к закрытию заводов и росту стоимости производства.

Ранее Орбан заявил, что нынешнее руководство Европейского союза может разрушить будущее Европы.