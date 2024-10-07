Орбан предупредил об угрозе разрушения будущего Европы

Орбан: нынешнее руководство Евросоюза может разрушить будущее Европы

Нынешнее руководство Европейского союза (ЕС) может разрушить будущее Европы. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Magyar Nemzet.

«Европа в беде. Стало еще хуже, чем было десять лет назад. Улицы стали опаснее, мигранты заставляют мирных европейцев жить в страхе. Они не уважают ни закон, ни полицию», — приводит газета слова политика.

Орбан подчеркнул, что Евросоюз был создан для поддержания мира, однако сегодня Брюссель «из миротворца превратился в воюющего». По его мнению, бюрократы разрушают европейскую экономику.

«Европейские левые [политики] все испортили. Они служат не европейским интересам, а интересам чужих [стран]. Будущее Европы висит на волоске», — заключил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии предрек взятие Брюсселя под контроль правыми политическими силами. Он заявил, что правоконсервативная фракция Европарламента «Патриоты за Европу» не остановится в своем стремлении отнять Брюссель у бюрократов и вернуть его европейскому народу, а также сделать Европу великой.